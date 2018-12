Brand in een schuurtje in Zandpol (foto: De Vries media)

Bij een woning aan de Muldersstraat in Zandpol is vanmiddag een schuurtje zwaar beschadigd door brand.

Toen de brandweer arriveerde sloegen de vlammen al uit het gebouwtje. De oorzaak van de brand is onbekend.Vijf dagen geleden was er bij de buren ook al brand in een schuur.