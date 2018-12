Nuchtere reacties na mislukte plofkraak Emmen: 'Ik dacht dat het vuurwerk was'

Urenlang zaten ze afgelopen nacht na de mislukte plofkraak in Emmen te wachten, de bewoonsters Lena Schokkenbroek en Trijntje Schokker. Ze moesten hun huis uit nadat onbekenden probeerden een geldautomaat op te blazen. De vrouwen reageren nuchter. "Ik dacht dat het vuurwerk was", aldus Schokkenbroek.

Ze woont boven het winkelpand, waar beneden een geldautomaat van de SNS-bank zit. In haar pyjama en met een snel aangetrokken jas zit Schokkenbroek in het naastgelegen zorgcentrum De Valkenhof in de wijk Rietlanden. Burgemeester Eric van Oosterhout komt langs en steekt de dames een hart onder de riem.Het aanbod van de burgemeester om de nacht in een hotel door te brengen slaan de bewoners resoluut af. Terwijl explosievenexperts nog met hun onderzoek bezig zijn schiet Schokkenbroek zelfs even in de lach. "Nee, ik heb verder niks bij me, ik ga zo echt niet naar een hotel, we wachten wel rustig af."Dat wachten duurt uren, maar de verwarming brandt in De Valkenhof en de thee smaakt goed. Trijntje Schokker zegt wel geschrokken te zijn. "Maar vooral omdat de telefoon steeds ging en omdat de politie aan de deur kwam. Van de knal heb ik helemaal niks gehoord. Ik hoop wel dat ik straks naar huis mag, want daar liggen mijn medicijnen nog."Rond half acht vanmorgen werd de omgeving weer vrijgegeven en konden de geëvacueerde bewoners terug naar huis. Ook de winkels in het winkelcentrum Rietlanden konden de deuren gewoon openen.