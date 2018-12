Deel dit artikel:













Laatste vlucht Nordica vanaf Eelde Laatste vlucht Nordica vanaf Eelde (foto: Andries Ophof/RTV Drenthe)

Luchtvaartmaatschappij Nordica Air is vandaag voor de laatste keer vertrokken vanaf Groningen Airport Eelde.

Nordica maakte begin december bekend te zullen stoppen mer de vluchten naar Kopenhagen en München. De aanloopverliezen bleken hoger uit te vallen dan gedacht en het aantal passagiers viel tegen.



Ook werden regelmatig vluchten geannuleerd door technische storingen en ziekte onder personeel. Groningen Airport Eelde is in gesprek met andere luchtvaartmaatschappijen om te kijken of zij de vluchten willen overnemen.



Nordica begon in september 2016 met de vluchten naar Kopenhagen. De eerste vlucht naar München was eind dit jaar.