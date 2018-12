Deel dit artikel:













Knalvrij het nieuwe jaar in: 'Het enige vuurwerk is het kampvuur' Vuurwerkvrije zones op recreatieplekken (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe) Vuurwerkvrij kamperen in Drouwen. (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe)

Geen geknal tijdens de jaarwisseling, maar lekker de rust opzoeken in de natuur, waar vuurwerkvrije zones zijn ingevoerd. Deze zones worden steeds populairder, zegt boswachter Martijn Harms van Staatsbosbeheer.

Geschreven door Jasmijn Wijnbergen

“We zien de laatste jaren ook dat de camping steeds eerder is volgeboekt tijdens Oud en Nieuw”, vertelt Harms. De natuurkampeerplaats van Staatsbosbeheer in Drouwen heeft ruim vijftig plekken, die allemaal bezet zijn tijdens de jaarwisseling. Iedereen gaat daar dus een knalvrij oud en nieuw tegemoet. Harms: “Het enige vuurwerk wat we hebben, is het kampvuur."



Rustiger dan thuis

De bezoekers waarderen de rust. “We vinden het leuk om met Oud en Nieuw buiten te zijn”, vertelt kampeerder Joost Ostendorf. "Het is hier veel rustiger dan thuis. Daar is veel vuurwerk en hier is het lekker rustig. We zijn hier met een hele groep en dan zitten we gezellig in de vuurhut of buiten als het droog is.”



Ook voor zijn hond vindt hij het beter om de knallen te vermijden. “De hond is erg schrikkerig. Toen ze een pup was viel het mee, maar nu wordt ze er steeds banger van. Daarom kiezen wij ervoor om hierheen te gaan.”



Positieve reacties

Ook Landal Orveltermarke in Witteveen is knalvrij. “Sinds zes jaar zijn we vuurwerkvrij en dat bevalt goed”, zegt manager Anja Hollander. “We doen er alles aan om te zorgen dat er geen vuurwerk wordt afgestoken; er lopen bijvoorbeeld acht beveiligers op het terrein. Gasten reageren daar heel positief op en er zijn mensen die daarom terugkomen.”



Er zitten nu vooral gasten op het park die honden hebben, vertelt Hollander. “Ook zijn er mensen die gewoon zelf niet van vuurwerk houden en daarom hier de rust opzoeken.”



Rustig het nieuwe jaar inluiden

De Vlaamse Marenthe Weyn en Gregory Hofmans vinden het goed dat hun hond Isco hier rust heeft. "Vuurwerk is leuk, maar de knallen niet", meent Marenthe. Samen met een groep vrienden besloten ze naar Witteveen af te reizen om rustig het nieuwe jaar in te luiden.