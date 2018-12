Deel dit artikel:













Kijk live naar de halve finale van Protos Weering in Emmen Elim komt in Emmen in actie (Foto: archief RTV Drenthe)

ZAALVOETBAL - Bij het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi zijn we beland in de halve finales. In vijf sporthallen wordt er gespeeld. Volg hier de halve finale in sporthal Angelslo.





Klik hieronder om de wedstrijden live te volgen.



In Emmen komen naast titelverdediger Elim ook oud kampioenen HZVV, Erica en Dalen in actie. Weerdinge is de vijfde ploeg.