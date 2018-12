Deel dit artikel:













Boodschappen worden paar cent duurder door btw-verhoging Boodschappen (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe) De boerderijwinkel in Balloo (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe)

Hamsteren om hogere kosten uit te stellen. Bijna een op de drie mensen heeft voor het nieuwe jaar extra boodschappen ingeslagen voordat het lage btw-tarief van zes naar negen procent gaat.

Geschreven door Jasmijn Wijnbergen

Dat blijkt uit onderzoek van het Wijzer in Geldzaken, dat de inkoopplannen van Nederlanders onderzoekt. Een gemiddeld huishouden is door de btw-verhoging zo'n 300 euro per jaar extra kwijt.



Een biologisch volkorenbrood bij de boerderijwinkel in Balloo kost nu 3,10 euro. Als de btw verhoogd wordt, is dat brood twintig cent duurder. Een kwestie van een paar centen dus, maar op een hele boodschappenmand of -kar kan het een paar euro schelen.



Prijsbepaling door tal van factoren

De producten met een laag btw-tarief, zoals de dagelijkse boodschappen, worden dus drie procent duurder. Daar komt de inflatie nog overheen, benadrukt Dorine Tiems van Wijzer. Van sommige boodschappen weet Tiems de verkoopprijs al, maar nog lang niet van alle. “Dat ligt ook aan de prijs die de inkoper doorberekend.”



Drie procent te veel

Klanten van de biologische winkel in Balloo vinden het jammer dat de prijzen zo omhoog gaan, maar groots inslaan doen ze niet. “Als ik veel ruimte had, dan kocht ik wel wat extra thee of koffie”, vertelt Marja Verheul uit Assen. “Maar dat heb ik niet. Vol is vol.” Haar man, Aad, is ook niet zo van het inslaan. “Hamsteren is toch eigenlijk voor heel slechte tijden?”



“Drie procent btw-verhoging is drie procent te veel”, meent de man. “Zeker in deze winkel. Het zijn biologische producten, daar moet je juist geen btw-verhoging invoeren!”



Concertkaartjes

Biologische producten of niet, alle diensten en goederen waar een laag tarief van zes procent btw wordt gehanteerd, worden duurder. Behalve de dagelijkse boodschappen zijn dat ook een bezoekje aan de kapper en concertkaarten.