'Formule 1 in Assen grotere kans op succes'

Het TT Circuit in Assen is de meest logische plek om een Formule 1-Grand Prix te organiseren, en niet Zandvoort. Dat zegt Pieter Nieuwenhuis, directeur van Hypercube.

Het sportadviesbureau analyseerde voor de BNR Nationale Autoshow de haalbaarheidsonderzoeken van zowel Assen als Zandvoort.Een race in Assen heeft een grotere kans van slagen, zegt Nieuwenhuis in het radioprogramma van BNR. "Als je denkt vanuit sporteconomisch belang, dan is de kans op succes uiteindelijk groter in Assen", zegt hij.Eerder werd duidelijk dat de Formule 1-organisatie een voorkeur heeft voor een Grand Prix in Zandvoort. Nieuwenhuis denkt dat de badplaats te veel moet investeren in het vernieuwen van het circuit en de infrastructuur.