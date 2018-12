Deel dit artikel:













Kjeld Nuis: Of ik in Drenthe blijf wonen? Geen idee!

SCHAATSEN - Schaatser Kjeld Nuis was vorige week landelijk nieuws nadat bekend werd dat na vijf jaar z'n relatie met Jill de Robles uit Emmen voorbij is. Dit weekend staat Nuis weer op het ijs van Thialf voor de Nederlandse afstandskampioenschappen en lijkt hij zich goed te kunnen focussen.

Geschreven door Karin Mulder

"Het ene moment gaat dat makkelijker dan de andere keer. En ik moet zeggen toen ik net dit knuffeltje kreeg, waar de naam van m'n zoon op staat, is dat best even pittig. Maar op de baan heb ik echt oogkleppen op en ga ik goed in de rondte", zegt Nuis.



Op de 500 meter reed hij gisteren naar de vierde plaats. Vandaag won hij de 1.500 meter.



Op de vraag of hij in Drenthe blijft wonen zegt Nuis: "Geen commentaar. Ik heb geen idee".



Morgen komt de schaatster van Team Jumbo Visma nog in actie op de 1.000 meter. Hij kan zich dan plaatsen voor het EK sprint en opnieuw voor het WK afstanden.