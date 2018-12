Deel dit artikel:













Anice Das: Als ik m'n oude niveau weer haal, blijf ik schaatsen Anice Das: Als ik m'n oude niveau weer haal, blijf ik schaatsen (foto: RTV Drenthe)

SCHAATSEN - Anice Das (32), opgegroeid in Assen, moest vandaag op het NK afstanden in Thialf in Heerenveen genoegen nemen met de tiende plaats op de 500 meter. Voor de 1.000 meter voldeed ze niet aan de kwalificatie-eisen voor het NK. Dit terwijl ze vorig seizoen nog boven zichzelf uitsteeg en haar debuut mocht maken op de Olympische 500 meter. En dus kan ze vandaag niet écht tevreden zijn.

Geschreven door Karin Mulder

"Het is in ieder geval m'n beste seizoenstijd. Maar tijdens de rit had ik het gevoel dat ik harder ging, dan dat de tijd van 38.78 doet vermoeden. En dat is wel jammer", verklaart Das na afloop. "Als ik in staat ben om ééntiende van een seconde harder te openen, dan neem ik die snelheid mee in m'n volle ronde die dan ook automatisch tweetiende harder gaat. En dan zit ik weer op m'n beste Thialf-tijd. De vorm is onderweg."



'Hartstikke balen'

Terwijl ze vorig jaar op 32-jarige leeftijd haar Olympisch debuut mocht maken, valt ze dit seizoen internationaal helemaal buiten de boot. "Het is natuurlijk hartstikke balen dat ik er ook in het tweede deel van het seizoen niet bij zit. Het voorseizoen ging natuurlijk niet al te best, maar ik zie dat ik wel weer stappen maak. Maar je wil natuurlijk liever die lijn van vorig jaar doortrekken, maar dat gaat even niet", aldus Das.



Noorse ploeg

Das traint dit seizoen bij de Noorse ploeg onder leiding van oud-topsprinter Jeremy Wotherspoon. "Ik heb wel veel geleerd daar, maar ik ben afgelopen jaar best wel moe geweest. Ik weet niet of dat aan de spanning ligt die eruit komt na zo'n Olympisch jaar of dat het ook aan m'n trainingsschema's ligt, dat weet ik nog niet. Maar ik heb wel het idee dat ik wel wat aanpassingen moet doen in de trainingen." Wel zou ze willen praten over een langer verblijf bij de ploeg. Hoewel ze een voorbehoud maakt: "Het moet ook financieel haalbaar zijn en ik moet dit seizoen nog wel heel hard rijden en laten zien dat ik weer terugkom op m'n oude niveau."



Stoppen?

Over stoppen denkt ze voorlopig niet na. Maar ze is wel reëel: "Als ik m'n eigen niveau niet kan halen, dan wordt het wel een lastig verhaal. Want ik moet daar bovenop ook nog een stap maken om aansluiting te vinden bij de toptijden. Als ik m'n eigen niveau niet meer haal vind ik het niet leuk om nog door te gaan, maar ik heb juist het gevoel dat ik nog wel kan verbeteren." Das richt zich nu op het NK sprint van eind januari in Thialf. "Dan moet het eruit komen. Dat is dit seizoen m'n laatste kans."