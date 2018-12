Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Imke Vormeer neemt revanche met persoonlijk record Imke Vormeer (foto: Karin Mulder/RTV Drenthe)

SCHAATSEN - Een 'klein' persoonlijk record van viertiende van een seconde op de 3.000 meter. Dat was de zoet wraak van Imke Vormeer uit Meppel. Ze reed vandaag tijdens het NK afstanden de tiende tijd, maar ze liet zien dat ze sterker is dan ooit tevoren.

Geschreven door Karin Mulder

Vorige maand stond de 30-jarige schaatsster op het punt om haar wereldbekerdebuut in Polen te maken. Maar door een procedure-fout van de KNSB keerde ze onverrichter zaken huiswaarts. Vanmiddag verbeterde ze haar oude toptijd van 4.09.80 tot 4.09.39.



"Ik zat er niet zo lekker in als de vorige keer toen ik een persoonlijk record reed. Ik heb het ook best druk gehad op m'n werk. Ik reed tegen m'n ploeggenote Ineke Dedden en m'n achterstand was vrij groot. Dus toen dacht ik dat ik heel slecht reed. Maar als ik achteraf naar m'n race kijk, met een verval van tweetiende seconde per ronde, was het een nette race", licht Vormeer toe.



Spanning

"Thialf zit ook bomvol. Dat zorgt ook voor wat extra spanning. En de vorige keer reed ik heel onbevangen." Morgen komt Vormeer nog in actie op de 5.000 meter. "De spanning is nu weg. Ik ga dan gewoon lekker rijden", besluit Vormeer.