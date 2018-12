Amateurspeurders graven in het holst van de nacht naar Willeke Dost

In het aardedonker zijn amateurspeurders Ab Bruintjes en Jan Huzen eropuit getrokken, het weiland in, achter de boerderij van het pleeggezin waar Willeke Dost tot haar verdwijning in 1992 woonde.

Eerste kerstdag, Koekange, in het holst van de nacht. Op beelden is te zien hoe de mannen, gewapend met prikstokken en een schop, op zoek gaan naar het lichaam van Willeke.Eerder deze maand zijn er grondradarbeelden gemaakt, die zó interessant zijn dat de speurders verder willen zoeken. Ze willen graven. Maar de politie ziet dit niet zitten. Ab Bruintjes: "En we hebben geen toestemming van de eigenaar. Dit is de enige mogelijkheid die we nog hebben om te zoeken naar Willeke."Het moment is niet toevallig gekozen. "We hebben er goed over nagedacht, en kwamen tot de conclusie dat de nacht van eerste kerstdag het beste moment was. Met de kleinste kans om betrapt te worden."Het was toch tevergeefs, blijkt later. Na het prikken met de prikstokken en het graven op de verdachte plek, is er niets gevonden. En gemakkelijk was het niet: "Het was niet te doen in het donker. Je ziet geen hand voor ogen, er zitten overal wortels in de grond."Bruintjes weet dat deze zoektocht illegaal was, maar laat zich hier niet door tegenhouden: "We hebben alle voors en tegens overwogen, en de risico's ingecalculeerd. De consequenties die deze actie kan hebben, die accepteren we."Clandestiene zoekacties in de toekomst sluit hij dan ook niet uit. "We blijven zoeken, we geven de hoop niet op."De beelden van het graven in de nacht zijn gemaakt door Max Werkman. Hij is vaker betrokken bij de initiatieven van Ab Bruintjes en Jan Huzen. Zo filmde hij onder andere ook bij het maken van de grondradarbeelden en bij het zoeken met honden in het weiland.