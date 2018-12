Deel dit artikel:













FC Emmen uitgeschakeld in eDivisie Luuk Jans strandt in de kwartfinale (foto: RTV Drenthe)

ESPORT - Luuk Jans is er met FC Emmen niet in geslaagd de halve finale van de eDivisie te bereiken. Jans werd door Tony Kok van PEC Zwolle verslagen met 6-2 en is uitgeschakeld.

Geschreven door Jörn Reuvers









Ook Dani Hagebeuk (Ajax) en Jimmy Donkers (Feyenoord) schaarden zich bij de laatste vier. De halve finale wordt zondag gespeeld. De finale is op oudjaarsdag.



Dan zit overigens alleen de eerste seizoenshelft erop. Die wordt gespeeld op de Playstation 4. In 2019 gaat de tweede competitiehelft van start, dan spelen de eSporters FIFA 19 op Xbox One.



