Finalisten Protos Weering bekend: CSVC sensatie Noordscheschut, de winnaar van twee jaar geleden, is weer finalist

VOETBAL - Vijf van de zes finalisten van de 42e editie van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi zijn bekend. HZVV, Noordscheschut, CSVC, MSC en ASVB.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Grootste verrassing is toch wel de finaleplek van CSVC. De zaterdagvierdeklasser werd winnaar in de poule met EMMS, De Weide, Titan en Alcides. Overigens is de club uit Coevorden geen groentje in de finale. Sterker nog, in het seizoen 1989/1990 won de club het toernooi.



Elim met dank aan Dalen naar tussenronde

De winnaar van de vorige editie hing aan een zijden draadje, maar werd in de slotwedstrijd van de avond in poule A geholpen door het al uitgeschakelde Dalen. Die ploeg versloeg SC Erica (dat aan een punt genoeg had voor de tussenronde) met 6-1. Daardoor meldt Elim zich woensdagavond opnieuw in sporthal Angelslo.



EMMS, Gramsbergen, ZZVV en Nieuw Buinen

Ook EMMS, Gramsbergen, ZZVV en Nieuw Buinen zien we komende woensdag terug in de tussenronde, waar de winnaar zich als zesde en laatste ploeg plaatst voor de finale van volgende week (zaterdag). Van die vier had ZZVV een heuse Houdini-act. In de laatste wedstrijd van de avond moest de ploeg uit Zuidwolde winnen van hoofdklasser Hoogeveen zondag. Dat lukte, na een 3-1 achterstand, in de allerlaatste minuten (3-4).



De tussenronde is woensdag overigens LIVE te volgen op deze site.



Later meer...