Spanning en spektakel in halve finale Protos Weering

VOETBAL - Noordscheschut imponeerde tijdens de halve finale-avond van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi, SC Elim had de hulp nodig van Dalen en ZZVV had een Houdini-act in huis tegen Hoogeveen zondag. Kortom, het was een heerlijke voetbalavond gisteren.

Finalisten Protos Weering bekend: CSVC zorgt voor sensatie

HZVV, Noordscheschut, CSVC, MSC en ASVB zijn de finalisten aanstaande zaterdag en zij krijgen gezelschap van nog één ander team. SC Elim, EMMS, Gramsbergen, ZZVV en Nieuw Buinen gaan woensdagavond uitvechten wie het zesde en laatste ticket gaat pakken.Bekijk hieronder hoe alles verliep in de vijf poules:In poule A in sporthal Angelslo in Emmen leek titelverdediger Elim de grote favoriet met verder Erica, Dalen, Weerdinge en HZVV. Elim begon goed met een 5-0 zege op Weerdinge, maar liet zich verrassen door Erica. Tegen Dalen kwam Elim met de schrik vrij door een laat doelpunt. In de laatste wedstrijd moest de zaterdagderdeklasser winnen van HZVV, dat met 9 punten in ieder geval al zeker was van de tussenronde. HZVV hield vrij gemakkelijk stand (0-0) en plaatste zich als eerste team voor de finale van komende zondag. Elim eindigde na vier duels op 7 punten en was in de laatste wedstrijd van de avond afhankelijk van het resultaat bij het duel van SC Erica tegen Dalen. Erica had aan een gelijkspel genoeg. Dalen had nog geen wedstrijd gewonnen, maar zorgde voor een daverende verrassing door Erica met 6-1 te verslaan. Daardoor mag Elim via de tussenronde alsnog proberen de titel te prolongeren.De grootste verrassing van de avond werd zonder twijfel zaterdagvierdeklasser CSVC. De ploeg uit Coevorden werd poulewinnaar in Dedemsvaart. De oranjehemden startten nog met een doelpuntloos gelijkspel tegen Titan, maar wonnen vervolgens van Alcides (2-1), De Weide (3-1) en EMMS (2-0). In die laatste ontmoeting had EMMS voldoende aan een punt om poulewinnaar te worden, maar na de nederlaag restte een plek in de tussenronde (ondanks drie zeges vanavond). De Weide behaalde 6 punten, Titan pakte er 4 en Alcides stelde teleur. De zondaghoofdklasser pakte geen enkel punt.Noordscheschut is de enige ploeg die zonder puntenverlies in de halve eindstrijd de finale haalde. In het Activum in Hoogeveen versloeg de formatie van trainer Marc van Meel achtereenvolgens Nieuw Buinen (4-0), Bergentheim (3-2), Zuidwolde (3-1) en Protos (4-0). Nieuw Buinen eindigde als tweede met 9 punten en plaatst zich voor de tussenronde. De beslissing viel in de laatste wedstrijd van Nieuw Buinen tegen concurrent Bergentheim. Door twee treffers van Thijs Hateboer en één van Jordy Oost kwam Nieuw Buinen al vlotjes op 3-0. Daarna werd het nog even spannend want Bergentheim kwam terug tot 3-2, maar meer zat er niet in voor de club uit Overijssel. Protos werd vierde in deze poule. De club, die in 42 jaar tijd nog nooit de halve finale haalde, startte de avond nog met een zege op Zuidwolde maar verloor de overige drie duels. Laatste in deze poule werd Zuidwolde met één punt.Beilen begon knap met twee zeges en MSC verloor verrassend van Hoogeveen zaterdag in deze poule. De Meppeler zondaghoofdklasser herstelde zich sterk en werd poulewinnaar met 9 punten. De strijd om de tweede plek ging tussen drie ploegen: Gramsbergen, Hoogeveen zaterdag en Beilen. Hoogeveen eindigde op 7 punten en moest in de laatste wedstrijd hopen op een goed resultaat bij Beilen - Gramsbergen. Beilen was bij een zege verzekerd van de tweede plek, Gramsbergen moest met minstens twee goals verschil winnen en Hoogeveen moest hopen dat de marge minder dan twee bleef. Het werd in een bloedstollend duel 3-0 voor Gramsbergen, dat zich daarmee verzekerde van de tussenronde.In de ‘poule des doods’ had iedereen halverwege nog kans op de finale. Na vijf wedstrijden hadden alle ploegen drie punten en na zeven wedstrijden hadden vier ploegen vier punten en Hoogeveen zondag stond op drie. Na de 4-0 winst van ASVB op Emmen en de 1-0 winst van SVBO op Hoogeveen leken deze twee ploegen nummer een en twee te worden. ASVB en SVBO eindigden op zeven punten, waarbij ASVB een beter doelsaldo had. De ploeg uit Blijham was met een doelsaldo van +4 eigenlijk ook niet meer te achterhalen voor ZZVV (of die ploeg moest met minstens vijf goals verschil winnen van Hoogeveen zondag in de laatste wedstrijd) en dus zeker van de poulewinst. Maar ZZVV zorgde wel voor een daverende stunt door SVBO zondag te elimineren, dankzij een Houdini-act van jewelste tegen Hoogeveen zondag in de laatste wedstrijd van de avond. ZZVV boog namelijk een 3-0 achterstand om in een 4-3 zege. Joël Huiskes werd uiteindelijk de gevierde man. Hij maakte de allesbeslissende goal.De topscorers van de halve finale waren Camiel Fidom van MSC (6x), Sebastiaan Kroezen van Elim (5x), Nick Koster van Noordscheschut (5), Noah Schuurman van MSC (5) en Joël Huiskes van ZZVV (4).