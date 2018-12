Deel dit artikel:













Dost naar halve finale beker Bas Dost legt aan vanaf elf meter in de beker EPA/JOSE COELHO

VOETBAL - Bas Dost heeft Sporting Lissabon aan een plek in de halve finales geholpen van de Taça da Liga, het tweede bekertoernooi van Portugal. De aanvaller maakte één doelpunt in de met 1-4 gewonnen uitwedstrijd tegen Feirense.

De oud-spits van FC Emmen mocht in de zestigste minuut bij een 1-3 stand een strafschop nemen en faalde vanaf elf meter niet.



De overige doelpunten van de bezoekers kwamen op naam van Raphinha (0-1 in de vijfde minuut), Bruno Fernandes (0-2 in de 22e minuut) en Luis Machado (1-4 met eigen goal in de 67e minuut).



Sporting Lissabon nam door de ruime zege de eerste plaats in groep D over van Feirense en plaatste zich zodoende ternauwernood als enige van de poule voor de laatste vier.