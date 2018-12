Deel dit artikel:













Locadia ineens de held van Brighton Locadia na zijn goal tegen Everton EPA/James Boardman

VOETBAL - = Jürgen Locadia heeft in een jaar tijd niet veel kunnen betekenen bij Brighton & Hove Albion, maar is nu opeens de gevierde man aan de Zuid-Engelse kust. De geboren Emmenaar maakte op Boxing Day tegen Arsenal zijn eerste goal van het seizoen en werd gisteren matchwinner tegen Everton (1-0).

"It's crazy!", aldus Locadia op de website van de club. "Ik was dit seizoen niet eens zeker van een basisplek, maar nu maak ik er opeens twee op rij." Locadia moest enige tijd wachten totdat hij kon juichen: zijn goal tegen Everton leek afgekeurd te worden wegens buitenspel, maar vond uiteindelijk toch doorgang.



Brighton staat na 22 duels op de 13e plaats in de Engelse Premier League.