Uitslaande brand in Noordscheschut De brand ontstond rond half één (foto: Persbureau Meter) De vlammen sloegen al uit het dak toen de brandweer kwam (foto: Persbureau Meter) Hoe groot de schade is, is nog onduidelijk (foto: Persbureau Meter)

In een huis aan de Achteromsedijk in Noordscheschut heeft afgelopen nacht brand gewoed.

Toen de brandweer rond half één bij de woning kwam, sloegen de vlammen uit het dak. Meerdere korpsen zijn bezig geweest om het vuur te bestrijden. Daarbij werd ook een hoogwerker ingezet. Na ongeveer twee uur was de brand geblust.



Hoe de brand kon ontstaan en hoe groot de schade is, is niet bekend. Er raakte niemand gewond.