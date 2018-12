Deel dit artikel:













Knipperende lampen vergroten veiligheid op crosscircuit Emmen Als een motor omver ligt, gaat er automatisch een signaal naar de lamp (foto: Bas Vis) Rechts de zender voor op de motor, links de houder (foto: Bas Vis)

MOTORCROSS - Knipperende lampen in plaats van zwaaiende vlaggen bij gevaar; een primeur voor M.S.V. Motodrome Emmen. De motorcrossvereniging is de eerste die vanaf januari het Movit Yellow Flag-systeem in gebruik neemt.

Het systeem is een belangrijke ontwikkeling om de veiligheid op crosscircuits te verbeteren.



Dertig seconden knipperen

“In een zender op de motor zitten twee sensoren. De eerste detecteert of de motor nog beweegt. Is dat niet het geval, dan checkt de tweede aan welke kant de zwaartekracht aan de zender trekt", legt Martijn Spliethof van Movit, die het systeem ontwikkelde, uit. "Ligt de motor omver, dan gaat er automatisch een signaal naar de lamp. Die knippert vervolgens dertig seconden. Lang genoeg om de motor overeind te zetten, aan te trappen en weg te rijden. Zo is het een volledige vervanging voor de gele vlag bij gevaarlijke situaties op de baan.”



'Niet altijd vrijwilligers lans de baan'

Aan de nieuwe technologie hangt, zeker nu in het begin, nog een prijskaartje van duizenden euro’s. Sponsor Hydrowear, het bedrijf van clubvoorzitter Gerard Cramer, maakte de aanleg in Emmen mogelijk. Cramer: “Er wordt hier bijna dagelijks gereden. Op drukke dagen trainen bij ons driehonderd rijders. We kunnen niet altijd vrijwilligers langs de baan hebben staan."



De coureurs worden dankzij de automatische lampen toch gewaarschuwd voor gevaarlijke situaties op onoverzichtelijke plekken. Cramer: "Dat extra stuk veiligheid is voor ons heel waardevol, zeker voor de jeugd en onervaren rijders.”