Jos Hooiveld zet punt achter voetbalcarrière

VOETBAL - Jos Hooiveld uit Zeijen stopt met voetballen. De 35-jarige verdediger laat weten dat het Amerikaanse Orange County zijn laatste club is geweest.

"Mijn leven is verrijkt door het voetbal", vertelt Hooiveld. "Ik ben fan van de meeste clubs waar ik heb gespeeld. Ik had niet meer kunnen wensen. Aan alle jonkies: geniet van elke minuut, voor je weet is het klaar en schrijf je dit ook op Instagram."Hooiveld voetbalde in zijn jeugd onder meer bij de Asser clubs Achilles 1894 en LTC en de BVO Emmen. Daarna debuteerde hij in het seizoen 2002/2003 als profvoetballer bij sc Heerenveen.In Nederland voetbalde hij ook voor PEC Zwolle. De verdediger speelde een groot deel van zijn loopbaan in het buitenland. Hooiveld was actief in Oostenrijk, Finland, Zweden, Schotland, Denemarken en Engeland. Na een kort verblijf bij FC Twente vertrok hij in juni naar de Verenigde Staten