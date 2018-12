De natuur in 2018: in actie voor bijen, vlinders en insecten

In 2018 werd er groot alarm geslagen: het gaat niet goed met de insecten, bijen en vlinders. Reden voor veel mensen om in actie te komen, maar waar kwam dit vandaan? We blikken terug met Stefan Pronk van Landschapsbeheer Drenthe en voorzitter van de Vlinderwerkgroep Drenthe.

Het begon allemaal eind vorig jaar, toen uit een Duits onderzoek bleek dat het aantal insecten drastisch was afgenomen. “Het was nieuw dat er een onderzoek was gedaan over een lange periode. Omdat de Duitse situatie te vergelijken is met Nederland, werd het landelijk nieuws. Heel Nederland dacht dat er wat aan de hand was”, blikt Pronk terug.Maar niet alleen het Duitse onderzoek was verontrustend. Ook in Drenthe werd alarm geslagen. De aanleiding hiervoor was de Vlinderatlas, die de Vlinderwerkgroep Drenthe eind vorig jaar presenteerde. Daaruit bleek vooral dat de boerenlandvlinder het erg zwaar heeft. Reden voor GroenLinks om motie in te dienen, waarin opgeroepen werd deze vlinder te steunen. De motie werd unaniem aangenomen en zo kwam er een Drents reddingsplan voor deze soort.Ook Landschapsbeheer Drenthe kwam in actie. Met het landelijk project van overkoepelende organisatie Landschappen.nl werd actie gevoerd voor de bijen. “Door dit project mochten wij door het hele land plekken voor wilde bijen creëren”, vertelt Pronk.“Samen met het IVN en de Natuur en Milieufederaties is dit samengevoegd tot Nederland Zoemt.” Met dit project werden onder andere tijdens de Nationale Bijenwerkdag plekken bijvriendelijk gemaakt en werden op verschillende plaatsen in onze provincie insectenhotels gebouwd en insectvriendelijke bloemen geplant. Ook was er de eerste Nationale Bijentelling, waarbij de honingbij het meest geteld werd.Het actievoeren voor het behoud van insecten houdt in 2019 niet op. Zo komt er weer een Nationale Bijentelling, komt de Bijenwerkdag terug en gaat de provincie Drenthe samen met de groene organisaties verder werken aan het reddingsplan voor de boerenlandvlinder.“Op basis van de kennis die we nu hebben, is veel duidelijk geworden. Het is zaak om met elkaar aan de slag te gaan en het tij te keren. Dat kan in de natuur, maar ook dichtbij huis, in je eigen achtertuin. Overal waar we kunnen, moeten we kansen benutten om de insecten, bijen en vlinders te helpen. En we moeten mensen vertellen wat ze zelf kunnen doen. We zijn blij met iedereen die daarbij helpt”, besluit Pronk.Maar dit was niet het enige natuurnieuws in 2018. Zie hieronder wat er nog meer in januari en februari 2018 in de gebeurde.