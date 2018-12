Deel dit artikel:













Imke Vormeer baalt van matige 5.000 meter Imke Vormeer (foto: Karin Mulder/RTVDrenthe)

SCHAATSEN - Een fikse tegenvaller op de 5.000 meter voor Imke Vormeer uit Meppel vanmiddag. Bij de NK Afstanden in Thialf werd ze tiende.

Geschreven door Karin Mulder

Met drie slotrondes van boven de 36 seconden kwam Vormeer uit op een tijd van 7.19.52, terwijl ze dit seizoen haar persoonlijk record wist aan te scherpen tot 7.08.58.



"Na twee rondjes wist ik al; dit wordt hem niet. Ik heb het gewoon veel te druk gehad de afgelopen tijd, zonder echte rustmomenten. Dan weet je dat dit een keer komt", verklaart Vormeer die buiten marathonschaatsster ook nog fysiotherapeute is.



Wereldbekerdebuut

Op basis van haar persoonlijk record kwam ze begin van deze maand in aanmerking voor haar weredbekerdebuut in Polen. Maar door een procedure-fout van de KNSB kwam ze daar uiteindelijk niet in actie.



NK marathonschaatsen

Vanavond rijdt Vormeer in Thialf nog het NK mass-start en dinsdag komt ze in Groningen weer in actie tijdens het Nederlands Kampioenschap marathonschaatsen. "Ach ik herstel wel. En die zestien rondjes kunnen er vanavond ook nog wel bij", aldus Vormeer. Op de 3.000 meter werd ze gisteren ook tiende in Thialf, maar toen verbeterde ze haar eigen toptijd met viertiende van een seconde.



Podium

De overwinning op de 5.000 meter ging vanmiddag met overmacht naar Esmee Visser. De 22-jarige regerend Olympisch kampioene bleef met 6.49.49 net boven het baanrecord van Martina Sábliková (6.49.31).



In een rechtstreeks duel versloeg ze de 40-jarige Carien Kleibeuker. Zij kwam tot een eindtijd van 6.53.97. Beide vrouwen plaatsen zich hiermee voor de WK afstanden die in februari in Inzell worden verreden. Het brons op de 5.000 meter was met 6.56.06 voor Carlijn Achtereekte.