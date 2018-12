Deel dit artikel:













Zware mishandeling in café Assen De mishandeling vond plaats in een café aan de Kerkstraat (Foto: Google Streetview)

In een café in Assen is vannacht iemand zwaar mishandeld. Dat gebeurde volgens de politie omstreeks 2.30 uur.

De mishandeling vond plaats in British Pub Cheers aan de Kerkstraat in de Drentse hoofdstad. De politie is op zoek naar getuigen van de mishandeling.



Er is nog niets bekend over slachtoffers en daders.