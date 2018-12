Deel dit artikel:













Kjeld Nuis pakt vijfde nationale titel op 1.000 meter Kjeld Nuis is weer Nederlands kampioen op de 1000m (Foto: Vincent Jannink/ANP)

SCHAATSEN - Kjeld Nuis heeft na de Nederlandse titel op de 1.500 meter van gisteren, vanmiddag ook de nationale titel op de 1.000 meter in Thialf gewonnen. Na Olympisch-en WK-goud op deze afstand, pakte hij vanmiddag voor de vijfde keer de nationale titel.

Geschreven door Karin Mulder

Nuis plaatst zich hiermee ook meteen voor de WK afstanden in Inzell en de EK sprint in het Italiaanse Collalbo.



Nuis startte in de laatste rit tegen Lennart Velema en reed een tijd van 1.08,16. Daarmee bleef hij de scherpe tijd van ploeggenoot Thomas Krol (1.08,26) net voor. Titelverdediger Kai Verbij werd derde.



Klassement EK Sprint

Nuis werd ook eerste in het sprintklassement. Voor kwalificatie voor de EK sprint werd dit weekend een klassement opgemaakt over de 500 meter van vrijdagavond en de 1.000 meter van vanmiddag.



Vrijdag reed Nuis een verrassend snelle tijd van 34.91 op de kortste afstand. Daarmee werd hij vierde. Opgeteld met de overwinning van vandaag, is dat genoeg voor plek één en dus directe plaatsing voor de EK spring.



Born achttiende

Joost Born uit Schipborg werd vanmiddag zestiende op de 1.000 meter. De schaatser van Team Iko kwam tot een tijd van 1.11.10. In het sprintklassement eindigde hij als dertiende.