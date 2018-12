Deel dit artikel:













IJsbeeldenfestival Emmen: een uitdaging voor ijskunstenaars Vijf kunstenaars werkten hard aan de ijsbeelden (Foto: Kim Stellingwerf/RTV Drenthe)

Het geluid van de kettingzaag overstemt de stilte in de Emmense binnenstad. Voor de derde keer is er een ijsbeeldenfestival in Emmen. Door het relatief warme weer is dat een flinke uitdaging voor de kunstenaars.

Geschreven door Jasmijn Wijnbergen

Op vijf verschillende plekken in de binnenstad staan grote ijsblokken. Het is de taak van vijf kunstenaars om de blokken om te toveren tot een heus ijssculptuur. “De kerntemperatuur van het ijs is -10 tot -15 graden Celsius”, vertelt ijskunstenaar Niels Brouwers. “Dat is een groot temperatuurverschil en dan kan het ijs gaan kraken. Dat is wel een uitdaging.”



Samen met een andere ijskunstenaar probeert Niels de grote blokken ijs op elkaar te tillen. Het publiek leeft mee met hen en kijkt zonder met de ogen te knipperen. Blijven de ijsblokken heel? Minuten lang duurt het, maar dan staan de blokken eindelijk op elkaar.



“Ik vind het hartstikke leuk om te zien hoe ze dit allemaal doen”, vertelt een vrouw uit het publiek. “Al die machines, dat lawaai! Erg leuk om te zien wat ze van die ijsblokken gaan maken.”



Hard doorwerken

De ijskunstenaars moeten hard doorwerken. Terwijl ze nog aan het zagen zijn ontstaan er al plassen onder de ijssculpturen. Dat hoort er bij, meent ijskunstenaar Edwin Dost. "Als het klaar is dan heb je een mooi kunstwerk en als het steeds verder wegsmelt, dan krijgt het beeld weer een nieuw karakter. Dat is mooi om te zien."