Jonge dressuurpaarden zetten beste beentje voor in Beilen Anouk Noordman met Dante's Glory (foto: Steven Stegen/RTV Drenthe)

De paardenfokkerij naar een hoger niveau krijgen. Dat is het doel van de aanlegtest om de Oostermoer Kei. De competitie bestaat al meer dan tien jaar, maar voor het eerst was de finale vandaag bij Indoor Hartje Drenthe, in de manege van De Stroomruiters in Beilen.

Geschreven door Steven Stegen

De organisatie van de aanlegtest haakt aan bij de beproefde organisatie in Beilen. "We deden de finale altijd in Bronneger, maar we hopen hier in Beilen verder door te kunnen groeien", vertelt Mariëlle Sandker - Heesters.



Tegenvallers

De organisatie kreeg wel met een paar tegenvallers te maken. Zo meldden zich acht finalisten af voor de dressuur, onder andere omdat een deelneemster thuis ten val kwam en haar heup brak. Ook haakte de Deense topruiter Andreas Helgstrand op het laatste moment nog af als jurylid. Gelukkig lukte het om met Eric Naberink en Eugène Reesink waardige vervangers te vinden.



De jury lette vandaag op de houding en de gangen van de paarden. "De kwaliteit van de paarden in Drenthe is echt goed", zegt Mariëlle Sandker - Heesters. "Je kunt echt zien dat fokkers zich heel serieus verdiepen in welke hengst ze voor hun merrie inzetten. Vroeger ging de fokker vaak naar de dichtstbijzijnde hengstenhouder, maar tegenwoordig is het sperma over de hele wereld beschikbaar."



Noordman wint dressuur

Dressuuramazone Anouk Noordman uit Zuidwolde won met de vijfjarige Dante's Glory. Een sterk paard met goede bewegingen, zo oordeelt de jury. Noordman zegt lol te hebben in het trainen van jonge paarden, hoewel ze zelf ook al twee paarden op het niveau Grand Prix heeft. "Het is een lange weg om daar te komen. Ik ben nu twee jaar dit paard aan het opleiden. Vanaf acht jaar zou hij Grand Prix mogen lopen, als het allemaal mag uitkomen, dus vijf tot zes jaar ben je daar wel mee bezig."



De wedstrijd voor vierjarige dressuurpaarden werd gewonnen door Marrit Reusien uit Dwingeloo met Brinkhof's Jester Dream. Bij de driejarigen ging de titel naar Khaleesi, gereden door Veronique Roerink uit Beilen. Op 8 januari is de finale van de springpaarden.