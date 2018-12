Halve finale Protos Weering in laatste Onze Club van 2018

VOETBAL - De laatste Onze Club van 2018 staat volledig in het teken van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi. De 42e editie van het meest prestigieuze zaalvoetbaltoernooi van Nederland is toe aan de halve finale.

25 van de oorspronkelijk 100 clubs streden gisteren in vijf sporthallen om vijf finaleplekken en vijf plekken voor in de tussenronde aanstaande woensdag.De camera's van Onze Club stonden in Dalen, Hoogeveen, Zwartemeer en Emmen.