Drenthe Toen #17: Feestelijke gebruiken en Egbert Streuer

Het is alweer tijd voor de allerlaatste podcast van Drenthe Toen van 2018. Dit keer praten we met een literatuurhistoricus en een culinair etnoloog over vroegere gebruiken tijdens de feestdagen. Ook komt Directeur Harry Tupan van het Drents Museum langs, om te vertellen over de tentoonstelling over zijspancoureur Egbert Streuer. Ook is er een reportage over de bijzondere zwerfkei die in Paterswolde ligt en kijken we terug naar de geschiedenis van weijers.

Literatuurhistoricus Henk Nijkeuter en culinair etnoloog Carolina Verhoeven vertellen over hoe men vroeger de feestdagen doorbracht. Met Sint-Maarten aten mensen vroeger gans en de traditionele kerststol blijkt al meer dan zevenhonderd jaar te bestaan.In Old Neis heeft Aaldert deze keer een krant van een eeuw geleden gevonden en daarin las hij over het zogeheten watties blaozen.In het RONO-archief vonden we een bandje uit 1971 over naturisme. Je hoort Hiltjo D. Schut, Geesje Been en enkele anonieme naturisten.In het Drents Museum is binnenkort de tentoonstelling ‘Egbert Streuer – Nederlands meest succesvolle wegracecoureur’ te zien. We praten erover met museumdirecteur Harry Tupan.In Paterswolde ligt al jaren een zwerfkei met een bijzonder verhaal. Dat begint in november 1973, toen een dragline plots op de kei stuitte. Hij werd meegenomen naar Peize, maar een groep mannen uit het dorp wilde de steen koste van kost terug hebben.Met Henk Luning duiken we dit keer het water in. Verse zeevis was vroeger moeilijk te krijgen in het Drentse land. Wie vis wilde, moest daarvoor de beek in. Of de speciaal aangelegde kweekvijvers: weijers.We sluiten de laatste Drenthe Toen-podcast van 2018 toepasselijk af met een verhaal van Wiebe Kriuijer. Robbert Oosting leest dit keer een verhaal voor over Oud en Nieuw.Carolina Verhoeven – culinair etnoloogHenk Nijkeuter – literatuurhistoricusHarry Tupan – directeur Drents MuseumHenk Luning – historisch onderzoekerSophie TimmerDe podcast van Drenthe Toen is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.We zijn ook te vinden op onder meer Pocket Casts TuneIn en Podbean Genoten van Drenthe Toen? Abonneer je ook op onze Drenthe Sportcast over de (amateur)sport in Drenthe, en op Cassata , onze podcast over de politiek en actuele discussies in onze provincie. Tot slot hebben we DrentheDoc waarin we mooie (oude) radioreportages en -documentaires opnieuw beschikbaar maken, maar nu als podcast.