Veraldereerd is het Drentse Woord van het Jaor 2018 Veraldereerd betekent verbijsterd (foto: RTV Drenthe)

De kogel is door de kerk: veraldereerd is verkozen tot Drents Woord van het Jaor 2018. Na een nek-aan-nekrace kreeg veraldereerd uiteindelijk zes stemmen meer dan zwienepriester.

Tot op het laatste moment bleef de verkiezing spannend. Er ontstond al snel een heuze tweestrijd tussen veraldereerd (verbijsterd) en zwienepriester (smeerlap). Uiteindelijk kreeg veraldereerd 45,7 procent van de stemmen en zwienepriester 45,5 procent, waardoor die eerste met een haast minimaal verschil wint.



Huus van de Taol

In totaal brachten 3.582 mensen hun stem uit bij de verkiezing, die door RTV Drenthe is overgenomen van het Huus van de Taol. Naast veraldereerd en zwienepriester kon er ook gestemd worden op neutelig (verdrietig) en kleraosiegeut (kledinggoot). Die woorden kregen respectievelijk 6,4 en 2,4 procent van de stemmen



Veraldereerd is de opvolger van akkederen, dat vorig jaar de verkiezing won.