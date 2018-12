Deel dit artikel:













Onrustige avond door vernielingen en vuurwerk in Emmermeer Met vuurwerk werden prullenbakken vernield (Foto: ANP/Remko de Waal)

Het was onrustig vanavond in de wijk Emmermeer in Emmen. De politie meldt meerdere vernielingen op verschillende plekken in de wijk.





Ook zijn er bij meerdere speelveldjes in de wijk vuilnisbakken opgeblazen met vuurwerk en is vuurwerk in de brievenbus van een woning gegooid. De politie ging nog af op een melding van een vechtpartij waarbij een mes zou zijn gebruikt, maar de vechtersbazen waren al weg toen de politie ter plaatse kwam.



