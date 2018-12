Op een kleine honderd plaatsen knalt het carbid in Drenthe

Carbid schieten blijft enorm populair in Drenthe. Van een kleine honderd locaties is van tevoren bekendgemaakt dat er festiviteiten zijn. Vooral in de Zuidoosthoek wordt veel geschoten.

De meeste officiële locaties zijn in Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden. Ook in het midden van Drenthe wordt veel geknald. Richting Meppel en in het noorden van de provincie is het wat minder, maar in elke gemeente zijn wel liefhebbers te vinden.Carbid schieten staat op de lijst van immaterieel erfgoed . Om die traditie door te geven en om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren is er dit jaar op verschillende plekken extra aandacht voor de jeugd. Zij krijgen in deze kerstvakantie les in het carbid schieten.