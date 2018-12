Deel dit artikel:













Caravan brandt volledig uit in Nieuw-Amsterdam

Aan de Herendijk in Nieuw-Amsterdam is vanavond een caravan helemaal uitgebrand. Er zat volgens de brandweer niemand in de caravan.

De brand vond plaats op een afgelegen weg. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Van de caravan bleef enkel een hoopje schroot over.