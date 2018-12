Deel dit artikel:













Kantoorunit in brand in Assen De brandweer kwam nablussen (foto: Persbureau Meter) De brand is vermoedelijk aangestoken (foto: Persbureau Meter)

In een kantoorunit aan de Aziëweg in Assen heeft afgelopen nacht brand gewoed.

De brandweer gaat er vanuit dat de brand is aangestoken. Omstanders begonnen zelf met blussen, de brandweer maakte hun werk af.



Hoe groot de schade is, is nog onduidelijk. Niemand raakte gewond.