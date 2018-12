Deel dit artikel:













Brand in bunker bij bedrijf in Klazienaveen Met een shovel werd de brandende bunker leeggehaald (foto:Van Oost Media) De brandweer wist het vuur te blussen (foto:Van Oost Media)

In een bunker van het bedrijf Cabot Norit in Klazienaveen is afgelopen nacht brand uitgebroken.

Met een shovel werd de bunker leeggehaald. De brandweer wist het vuur te blussen. Niemand raakte gewond.