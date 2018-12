Deel dit artikel:













Shovel brandt uit in Klazienaveen Op een bedrijventerrein in Klazienaveen begon afgelopen nacht een shovel te branden (foto:Van Oost Media) De brandweer wist het vuur te blussen (foto:Van Oost Media)

Op het terrein van Cabot Norit in Klazienaveen is afgelopen nacht een shovel in vlammen opgegaan.

Het is onbekend waardoor de shovel in brand vloog. De brandweer wist het vuur te blussen. Niemand raakte gewond.