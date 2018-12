Politie haalt acht gravers uit weiland in Koekange

Acht mensen zijn gisteravond door de politie uit het weiland achter de boerderij waar Willeke Dost woonde gehaald. De groep was betrokken bij een nieuwe graafactie in de zoektocht naar het verdwenen meisje.

"Het gaat om mensen uit de omgeving. Ze zijn staande gehouden en worden verdacht van vernieling dan wel erfvredebreuk", aldus politiewoordvoerder Fred Kamminga. "We hebben hun identiteit vastgesteld en ze naar huis gestuurd, Ze worden later op het politiebureau gehoord."De eigenaar van de grond heeft nog geen aangifte gedaan, maar heeft eerder wel al laten weten dat hij het op eigen houtje graven in zijn grond niet wil hebben, aldus Kamminga. De grond is nog steeds van de familie Mulders, het pleeggezin waar Willeke tot haar verdwijning in 1992 woonde."De aanleiding voor deze groep om te gaan graven zijn nieuwe grondradarbeelden, waarop iets te zien zou zijn. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat iedereen zomaar gaat graven. Ook al is het dan geen tuin, maar een weiland." De politie ontdekte de groep na een melding.Er is overigens niet diep gegraven. "Met een schop in een drassig weiland graven in het donker schiet niet op. Het is geen doen", zegt Kamminga.Ook amateurspeurders Jan Huzen en Ab Bruintjes togen in de nacht van Eerste op Tweede Kerstdag met een schop en prikstokken het weiland in op basis van dezelfde nieuwe grondradarbeelden . Ze vonden niks. Het coldcaseteam dat de zaak Willeke Dost onderzoekt heeft Huzen en Bruintjes gevraagd om de nieuwe beelden. "Die willen wij ook beoordelen, maar we hebben ze nog niet", aldus Kammiga.Met een grondradar kunnen verstoringen in de grond worden ontdekt. Op basis daarvan en na aandringen van hetzelfde duo ondernam de politie op 12 november ook een nieuwe zoektocht met een graafmachine in het weiland.Daarbij werd niks gevonden . Huzen liet achteraf weten dat de politie naar zijn mening niet diep genoeg had gegraven. Hij en Bruintjes gaven aan door te willen zoeken. Ze hebben nauw contact met Klaasje Wopken, de tante van Willeke Dost, die wil weten wat er met haar nichtje is gebeurd.Bijna 27 jaar na de verdwijning van het 15-jarige meisje gaat vrijwel niemand er meer vanuit dat ze nog leeft. Veel mensen gaan er vanuit dat ze is vermoord en mogelijk in het weiland achter de boerderij begraven ligt.