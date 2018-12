Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Brand bij televisietoren Hoogersmilde De brandweer had moeite om de brand bij het gebouw bij de televisietoren te bereiken (foto: Persbureau Meter)

In een gebouwtje bij de televisietoren aan de Van Veenstraat in Hoogersmilde is vanochtend brand uitgebroken.

Het gebouw is omringd door bomen en struiken. Daardoor had de brandweer moeite om het vuur te blussen. Uiteindelijk lukte dat wel.



Het is onduidelijk hoe de brand kon ontstaan. Ook over de schade is niets bekend. Niemand raakte gewond.