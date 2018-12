The Spot in Erica schiet carbid ondanks verbod

Hoewel het niet mag volgens de regels van de gemeente Emmen, wordt er vanmiddag volop carbid geschoten voor café The Spot in Erica. Initiatiefnemer en eigenaar van het café Hans Rohling is is "er helemaal klaar mee".

Rohling meldde The Spot onder de naam van bezwaarmaker Jan de Vries aan bij de gemeente. Hij verwacht daarom dat controleurs en wellicht de politie naar zijn café komen. "Maar dat kan me helemaal niks schelen." Er wordt geschoten vanaf een vlot, zodat de controleurs er niet makkelijk bij kunnen komen."Een traditie van dertig jaar is om zeep geholpen", zegt Rohling. "Ik loop veel omzet mis." Tot en met 2016 kreeg The Spot nog een ontheffing, maar sinds vorig jaar niet meer.Vanwege de aanhoudende bezwaren van Jan de Vries uit Noordbarge veranderde de gemeente de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Daardoor moest het carbidschieten in Erica uitwijken naar de sportvelden in het dorp, omdat er minimaal vijftig meter afstand tot panden moet zijn. Voor het café staan de melkbussen binnen die vijftig meter. Bij meer dan vijf bussen moet er minimaal 75 meter van de bebouwing geschoten worden."Ik snap niet waarom dat nodig is", zegt Rohling. "Onveilige situaties hebben zich in die dertig jaar niet voorgedaan. Iedereen staat netjes achter de bussen." Volgens Rohling wordt er met twee maten gemeten. “Bij het sportpark schieten ze twintig meter vanaf het clubgebouw.” De initiatiefnemers op het sportpark zeggen ruim 130 meter van huizen te schieten. De APV gaat uit van woonbebouwing.Naar verwachting wordt op zo'n 170 plekken in de gemeente Emmen carbidgeschoten. Iedere locatie moet zijn aangemeld bij de gemeente.