Hoe fris ga jij het nieuwe jaar in? In het verleden lieten ook RTV Drenthe-medewerkers zich niet onbetuigd bij de nieuwjaarsduik (foto: archief RTV Drenthe)

Voor de één begint 2019 met vuurwerk en een frisse nieuwjaarsduik. De ander gaat met de familie de hei op om de nodige calorieën te verbranden met een stevige wandeling. Hoe fris begin jij het nieuwe jaar? We willen het graag weten!

Mensen die rond middernacht de straat op gaan, moeten wel rekening houden met wat motregen. Maar heel erg nat wordt het niet. Het wordt een rustige jaarwisseling. Als er veel vuurwerk wordt afgestoken, is er wel kortstondig sprake van smog. Daarvoor waarschuwt het RIVM. Heb je een mooie foto? Stuur 'm vooral op.



Op negen plaatsen in Drenthe kun je morgen georganiseerd te water. Voor de nieuwjaarsduik in Noord-Sleen moet je vroeg uit de veren, bij de Kibbelkoele is het startsein al om 10.00 uur.



Acht middagduiken

Om 12.00 uur wordt er gezwommen bij recreatieplas Schoonhoven in Hollandscheveld en in het vijvertje bij het Struunpad in Koekangerveld. Een uur later is de duik in Beilen bij ijsbaan Sietsenveen en om 13.30 uur kan er in Coevorden worden gedoken in de Klinkenvlierse Plas.



Zwemmers die de dag rustiger beginnen kunnen om 14.00 uur terecht op vier plaatsen: in Assen aan de Baggelhuizerplas, in De Wijk bij de brug over de Reest, bij het Ermerstrand in Erm en in Nijeveen op de ijs- en skeelerbaan.



Kanotocht

Wie het in principe droog wil houden, kan beter meedoen aan de nieuwjaarskanotocht. Die wordt gehouden in Gasselternijveen. In het Torenveen kan vanaf 13.00 uur onder begeleiding van een gids van organisatie In het Wilde Weg een tocht van drie en een half uur worden gemaakt.



Heb jij foto's of filmpjes van uitgeslapen of niet zo uitgeslapen deelnemers aan sportieve evenementen? Ga je zelf op pad om het nieuwe jaar actief te beginnen. Stuur een bericht naar redactie@rtvdrenthe.nl.