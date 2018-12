Deel dit artikel:













Vuurwerkloze jaarwisseling voor bange beesten Alwin Tol brengt Guus naar zijn hok, ver weg van het vuurwerk (foto: Dylan de Lange/RTV Drenthe)

Het Drents Dierentehuis in Beilen zit met Oud en Nieuw vol met honden en katten die bang zijn voor vuurwerk. De huisdieren zoeken hun toevlucht in het asiel, zodat ze de jaarwisseling in alle rust kunnen doorkomen.

Geschreven door Dylan de Lange

Het enige asiel van Drenthe zit op het industriegebied aan de rand van Beilen, aan de andere kant van de A28. Van het vuurwerk dat de lucht in geschoten wordt, merken de dieren dus weinig.



Zo komen ze zonder stress en trauma's de jaarwisseling door en kunnen hun eigenaren zelf de beest uithangen op Oudjaarsavond.



Toename

"Elk jaar komen er meer dieren", vertelt Alwin Tol van het Drents Dierentehuis in Beilen. "De meeste komen van mensen die vaker bij ons langskomen. Ze komen uit heel Drenthe."



Vandaag werden de dieren gebracht. Tijdens de jaarwisseling logeren er dertig honden en twintig katten. Op woensdag, als al het vuurwerkgeweld is overgewaaid, halen de baasjes ze weer op.



Tips

Voor de mensen die hun huisdieren wel thuis houden, heeft Tol enkele tips: "Zorg ervoor dat ze binnen blijven, vooral katten. Niet buiten laten lopen. Als ze dan toch buiten komen, zorg er dan voor dat ze gechipt zijn en dat de chip geregistreerd is. Dan kunnen bange dieren snel weer teruggebracht worden." Als laatste zegt Tol dat je bange honden best gerust mag stellen door ze te aaien of toe te spreken. Vroeger werd vaak gezegd dat je dat juist niet moet doen.



En mocht het toch fout gaan, dan kunnen de huisdieren bij de volgende jaarwisseling altijd terecht bij het asiel.