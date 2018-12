'Nieuwjaarsnacht wordt voor hulpverleners steeds linker'

Voor hulpverleners van politie, brandweer en ambulance is de nieuwjaarsnacht de laatste jaren steeds gevaarlijker geworden. Dat komt doordat er steeds meer illegaal zwaar vuurwerk wordt afgestoken en doordat burgers zich misdragen, zegt Albert Springer, vice-voorzitter van de Nederlandse Politiebond.

Afgelopen dagen waren er al problemen in Groningen en Utrecht. Daar werden brandweermensen tijdens hun werk aangevallen. In Groningen kwam de ME eraan te pas.Springer: "Ik heb zelf 27 keer Oud en Nieuw mogen doen. Je gaat met een wisselend gevoel de nachtdienst in. Wij zijn heel close met elkaar, je moet echt goed samenwerken en dat geeft een gevoel van verbondenheid. Maar het wordt wel steeds linker. Mensen kunnen kennelijk niet meer van hulpverleners afblijven. Wat er de laatste tijd gebeurt, is wel heel tricky."Veel politiemensen gaan "met een vorm van spanning" in hun lijf vanavond aan de slag. "Absoluut. Politiemensen zijn ook gewoon partner. Vader. Moeder. Opa."In de herfst proberen hulpdiensten al afspraken te maken om rottigheid tijdens de nieuwjaarsnacht te voorkomen. "We vragen aannemers om op tijd bouwmaterialen weg te halen. Je probeert in beeld te krijgen wie er in je wijk rondloopt. Je bekijkt welke aanrijroutes er zijn als er op bepaalde plaatsen brand ontstaat. En in de nieuwjaarsnacht moet je alle informatie overbrengen aan de collega's op straat."Premier Rutte deed vanmorgen in De Telegraaf een oproep om hulpverleners met rust te laten . "Hulpverleners verdienen ons applaus”, zegt Rutte. "Ik vind het onacceptabel dat sommige idioten ervoor zorgen dat ze hun werk niet in veiligheid kunnen doen.”Albert Springer is blij met die oproep. "Heel goed. Je hoort vaak dat op nieuwjaarsrecepties burgemeesters achteraf geweld veroordelen. Ik ben blij dat onze premier dat nu aan de voorkant doet."