RTV Drenthe-weerman: Het was een weergaloos jaar!

We konden schaatsen, er viel veel te weinig regen en we hadden een heel zonnige zomer. RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag kijkt terug op een extreem weerjaar.

"2018 was voor mij echt een weergaloos jaar", kijkt Van der Zwaag terug. "Heel extreem."Opvallend vindt Van der Zwaag de droge zomer. "Vooral in combinatie met het aantal zonuren. We hebben dit jaar 2.050 zonuren gehad. Dat zijn er vijfhonderd meer dan in een gemiddeld jaar. Dat heeft alles te maken met die prachtige periode tussen april en het einde van de zomer."Afgelopen jaar was het bovendien met een gemiddelde temperatuur van 10,8 graden erg warm. "Daarmee lag de temperatuur 1,4 graden hoger dan de gemiddelde temperatuur", aldus de weerman. "We raken langzaam gewend aan die warmterecords, maar normaal is het zeker niet. 2018 was het op een na warmste jaar ooit gemeten in Nederland."Daarnaast werd 2018 gekenmerkt door een erg droge zomer. "Normaal valt er in een jaar zo'n 800 tot 850 millimeter. Dit jaar viel er gemiddeld 710 millimeter regen. Dat is fors minder dan gemiddeld. Maar dat verschilt per plek in Drenthe. In De Kiel viel bijvoorbeeld 775 millimeter, wat vrij normaal is. Helaas was het erg droog in de periodes dat de landbouw juist neerslag nodig had."En we zijn het misschien vergeten door die fantastische zomer, maar begin dit jaar konden we nog schaatsen op natuurijs. "Op 28 februari vroor het 's nachts tien graden en overdag voelde het op 1 en 2 maart ook ijzig koud."Of 2018 een uniek weerjaar was? "Het was echt extreem dit jaar. Maar we gaan dit vaker meemaken in de komende jaren."