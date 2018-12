Deel dit artikel:













Gemeente Emmen roept café The Spot in het nieuwe jaar op het matje Bij The Spot negeren ze het verbod op carbid schieten (foto: RTV Drenthe/Janet Oortwijn)

De carbidschieters die vanaf het water bij café The Spot in Klazienaveen knallen, mogen er vandaag blijven schieten. Maar de gemeente Emmen is er absoluut niet blij mee.





In overleg met de politie is besloten om niet in te grijpen. Dat zou de sfeer niet verbeteren. Na oud en nieuw worden betrokken uitgenodigd voor een gesprek op het gemeentehuis.



Enkele jaren geleden veranderde de gemeente Emmen de Algemene Plaatselijke Verordening, na vele klachten van Jan de Vries Uit Noordbarge. Daardoor mag alleen carbid worden geschoten op plekken die minimaal vijftig meter zijn verwijderd van bebouwing. Voor café The Spot, waar al jaren met carbid werd geschoten, is die afstand kleiner. "Wij begrijpen hun frustratie, maar dit is niet de oplossing", laat de gemeente in een reactie weten. "Hiermee geef je een verkeerd signaal af. Dat helpt niet ook niet ten opzichte van iedereen die zich wel aan de regels houdt."