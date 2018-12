Dit waren de meest spraakmakende Drentse rechtszaken van 2018

Een aantal grote Drentse rechtszaken beleefden afgelopen jaar hun climax. Zo stond de moeder van de Hoogeveense Sharleyne voor de rechter en dat gold ook voor de overvallers van Koert Elders uit Gees. Dit zijn de vijf meest spraakmakende rechtszaken van 2018:

Op 8 juni 2015 ligt de 8-jarige Sharleyne dood op de parkeerplaats onderaan flat De Arend in Hoogeveen. Het meisje is naar beneden gevallen of gegooid. De moeder van Sharleyne wordt aangehouden door de politie, maar komt twee dagen later alweer vrij.Het OM seponeert de zaak vanwege gebrek aan bewijs. Sharleynes vader, Victor Remouchamps, blijft aandringen op vervolging. Hij begint een procedure bij het gerechtshof dat ook van oordeel is dat de moeder zich voor de rechter moet verantwoorden. In oktober 2017 wordt Heleen J. opnieuw aangehouden. Op 13 juni 2018, drie jaar na de dood van Sharleyne, gaat de rechtszaak tegen de moeder van het meisje van start.De behandeling van het proces tegen moeder Heleen J. duurde vier dagen. J. ontkent in alle toonaarden dat zij iets te maken had met de dood van haar dochter. Drie deskundigen verschillen van mening over de doodsoorzaak van het meisje.Een buurman zegt dat hij verdachte geluiden heeft gehoord. Deskundigen stelden vast dat Heleen J. in de opvoeding flinke steken heeft laten vallen. Een gevonden briefje met ‘Mama, ik haat je’ lijkt ook niet in het voordeel van de moeder te spreken. Het OM eiste tien jaar cel tegen de moeder.Op 9 juli wordt Heleen J. vrijgesproken door de rechtbank. Er is volgens de rechter te weinig bewijs dat de vrouw haar dochter heeft gewurgd en van de flat heeft gegooid. Het OM laat het er niet bij zitten en gaat in hoger beroep. Dat begon op 21 december. Momenteel wordt het bewijs in de zaak opnieuw onder de loep genomen.Op 14 oktober 2017 meldt de 46-jarige Freddy B. zich bij het politiebureau aan de Balkengracht in Assen. In zijn auto vinden agenten een dood meisje. Het is de 12-jarige Djamila Marissen uit Hoogeveen. B. is op dat moment de vriend van de moeder van het meisje. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij het kind seksueel misbruikt en daarna om het leven gebracht.In verhoren vertelt Freddy B. dat hij gevoelens heeft voor Djamila. Hij rijdt op die fatale zaterdag met haar naar het Overijsselse gehucht Punthorst. Hij wil met de tiener vrijen en laat haar zijn geslachtsdeel zien. Djamila raakt overstuur en begint te gillen. Freddy B. schrikt daar naar eigen zeggen zo van dat hij de keel van het meisje dicht knijpt tot ze voor altijd stil is. Het OM wil dat Freddy B. tien jaar gevangenisstraf en tbs krijgt.De rechtbank is het eens met het Openbaar Ministerie en legt Freddy B. tien jaar celstraf en tbs met dwangverpleging op. De dader besluit zich neer te leggen bij het vonnis van de rechtbank en zit sindsdien zijn straf uit.In 2015 worden de zogenaamde moordbroers Admilson en Marcos R. uit Hoogeveen veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig jaar voor de roofmoorden op Berend Smit (2012) en het echtpaar Veenendaal (2013). Admilson R. krijgt ook tbs met dwangverpleging opgelegd.Een levenslange gevangenisstraf, zoals het Openbaar Ministerie eiste, vond de rechtbank in Assen onmenselijk. De rechters in Assen maakten hiermee een statement naar de regering.Het OM is het daar niet mee eens en gaat in hoger beroep, maar de zaak loopt vertraging op. Eerst wil het gerechtshof in Leeuwarden meer weten over de moord op Berend Smit. De zaak wordt daarna uitgesteld omdat Admilson zichzelf in de rechtszaal probeert te verwonden.De zaak gaat uiteindelijk verder op 22 februari van dit jaar. Zoals verwacht, eist het OM opnieuw een levenslange gevangenisstraf voor beide broers. Ook de nabestaanden van de slachtoffers vinden dat de broers deze straf verdienen.De Hoge Raad oordeelt in een andere zaak dat een levenslange gevangenisstraf niet meer in strijd is met de mensenrechten. Na 25 jaar hebben levenslang gestraften de mogelijkheid om vrij te komen.Het gerechtshof in Leeuwarden is ervan overtuigd dat de broers Berend Smit om het leven hebben gebracht met een vuurwapen en het echtpaar Veenendaal hebben gewurgd. Door de wijziging in regelgeving besluit het hof de moordbroers te veroordelen tot een levenslange gevangenisstraf. De broers zijn tegen dat besluit in cassatie gegaan, dat proces loopt nog.Admilson kwam later dit jaar ook weer in het nieuws. In opdracht van het gerechtshof werd onderzocht of hij vervolgd moest worden voor een aanslag met een handgranaat in Afghanistan. Het hof oordeelde dat daar niet genoeg bewijs voor was.Het normaal zo rustige Gees wordt op 30 juni 2016 opgeschrikt door een brute roofoverval op de woning van recreatieparkeigenaar Koert Elders. Bij de gewelddadige beroving raakt Elders dusdanig zwaar gewond dat hij het niet overleeft. Uiteindelijk worden vijf verdachten uit het westen van het land en België opgepakt voor betrokkenheid bij de overval. Een van hen wordt vrijgelaten. De rechtszaak tegen de vier overgebleven verdachten begint eind 2017.De jongste verdachte, Yero V., bekent in maart een van de daders te zijn van de overval. Van hem werd DNA gevonden in de woning in Gees, net als van Abdelhak B. en Anouar K. Zij en de vierde verdachte Fidan J. blijven ontkennen in Gees te zijn geweest. V. wil niets vertellen over de andere overvallers. De telefoons van de verdachten zijn rond het tijdstip van de overval van de Randstad naar het Noorden gereisd en hebben verbinding gemaakt met antennes rondom Gees.Het OM eist vijftien jaar cel tegen B. en K. wegens doodslag op Elbers. Tegen Yero V. eist het OM dertien jaar cel voor het medeplegen van doodslag en tegen Fidan J. twaalf jaar voor diefstal met geweld met de dood tot gevolg. De weduwe van Elders wil een schadevergoeding van 1,2 miljoen euro. Het OM vindt dat daarvan 128.000 euro moet worden toegekend.Hoofdverdachten Abdelhak B. en Anouar K. kregen van de rechter straffen van twaalf jaar opgelegd. Yero V., die zijn daad bekende, kreeg een gevangenisstraf van zes jaar. De vierde verdachte, Fidan J., werd vrijgesproken.Volgens de rechtbank maakte het OM vormfouten in het proces en daardoor werd zijn zaak niet ontvankelijk verklaard. De officier van justitie in de zaak zou met opzet een valse verklaring aan het dossier hebben toegevoegd. De advocaten doen aangifte tegen het OM en de politie. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak en de uitkomsten liggen bij het Openbaar Ministerie in Noord-Holland, maar zijn nog niet openbaar.Het OM ging niet akkoord met de straffen en is in alle vier de zaken in hoger beroep gegaan. Ook de drie veroordeelde verdachten zijn in hoger beroep gegaan tegen hun straf. De zaak is in behandeling bij het gerechtshof.In januari van dit jaar maakt de 20-jarige Stefan uit Beilen een eind aan zijn leven door zich voor een rijdende auto te gooien op rijksweg A28. Op zijn mobiele telefoon vindt de politie gesprekken tussen de jongen en een meisje op datingapp Tinder.In werkelijkheid blijkt het meisje een 23-jarige man uit het Gelderse Ulft te zijn. Hij benaderde honderden mannen via Tinder en overtuigt hen ervan om seksueel getinte foto’s of filmpjes naar hem te sturen. Vervolgens chanteert hij zijn slachtoffers door te dreigen de beelden openbaar te maken. Hij laat zijn slachtoffers voor honderd of tweehonderd euro tegoedkaarten kopen.De verdachte bekent zijn daad huilend en trillend aan de rechtbank in Assen. Hij verontschuldigt zich voor zijn ‘zieke gedrag’. Hij is gokverslaafd en met de tegoedkaarten kan hij zijn online gokverslaving bekostigen. Hij staat uiteindelijk terecht voor zeven misdrijven. De rest van de slachtoffers doet geen aangifte. Het Openbaar Ministerie vindt dat de man drie jaar de cel in moet voor online chantage. De dood van de jongen uit Beilen wordt hem niet ten laste gelegd.De rechtbank spreekt in het vonnis over een afschuwelijke daad, maar vindt de eis van het OM te hoog. De Gelderlander krijgt een celstraf van twee jaar, waarvan één voorwaardelijk, met een proeftijd van vijf jaar. In die tijd wordt hij één jaar verplicht opgenomen in een psychiatrische kliniek om zich te laten behandelen. Wouter A. heeft de zeven slachtoffers voor in totaal 2.600 euro afgeperst, dat bedrag moet hij betalen aan de staat.