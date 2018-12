Deel dit artikel:













In beeld: Carbidschieten in Drenthe In beeld: Carbidschieten (Foto: Kim Stellingwerf/RTV Drenthe)

Het oude jaar is pas echt voorbij als er in Drenthe met carbid is geschoten. Ook vandaag klonken er keiharde knallen in onze hele provincie.





Gewapend met camera en koptelefoon zwaaide fotograaf Kim Stellingwerf met de carbidschieters het oude jaar uit. Haar knallende fotoreportage is alweer de laatste van 2018.