Ronald Obbes stopt als binnenstadmanager Assen

Het zit er na acht jaar op voor Ronald Obbes, de citymanager van Assen. Vandaag is zijn laatste dag. Vanaf morgen wordt zijn werk overgenomen door binnenstadsorganisatie Vaart in Assen.

Obbes was een belangrijke schakel in het organiseren van evenementen in de provinciehoofdstad. "Ik vind het lastig om te stoppen, maar het moet wel. Als je het acht jaar lang hebt gedaan, is het lastig om te stoppen. Maar nieuw vlees in de kuip is altijd goed", reageert Obbes. "Andere mensen kunnen ook weer nieuwe dingen bedenken."Obbes: "Mijn werkzaamheden worden overgenomen door Vaart in Assen. Alles is daar in vertegenwoordigd: cultuur, vastgoed, retail, horeca, toerisme en recreatie. Doordat alle organisaties samen zijn, kun je ook gemakkelijk samen iets organiseren."Hoogtepunt voor Obbes was de komst van een groot standbeeld van Lenin naar Assen. Het beeld stond aan de kop van de Vaart vanwege de tentoonstelling 'De Sovjet Mythe' in het Drents Museum."Ik vond dat heel indrukwekkend. We hebben er toen de landelijke pers mee gehaald. Het heeft heel wat publiciteit opgeleverd. Een ander hoogtepunt is het Preuvenement, dat is uitgegroeid tot een paradepaardje van Assen." Het Preunvenement is een jaarlijks terugkerend cultureel en culinair evenement in de binnenstad.Dat Obbes stopt als binnenstadmanager, betekent niet dat hij gaat stilzitten. Hij is eigenaar van café Lodewijk Napoleon en de VVV en hij is mede-eigenaar van Het Wapen van Drenthe.