Brandweer en politie druk met brandjes en vuurwerk

De brandweer en politie in Drenthe hebben vanavond hun handen vol aan brandjes. Traditioneel worden er weer 'vreugdevuren' ontstoken.

In Assen heeft de brandweer een vreugdevuur onder toezicht van de politie geblust aan de Henriëtte Ronnerstraat. In de Pijlkruistraat in dezelfde plaats sneuvelde een woningruit door vuurwerk.Ook moest de Asser brandweer in actie komen aan de Speenkruidstraat. In dezelfde straat werd een jongen staande gehouden die vuurwerk naar de politie gooide. Hij hoefde niet mee naar het bureau.In de wijk Angelso in Emmen zijn ook meerdere brandjes geblust, meldt de politie.Bij de brandweer komen vanavond ook meldingen binnen uit onder meer Klazienaveen, Veenoord, Roden, Tynaarlo, Dalen, Hoogeveen en Meppel.