Brandweer in Assen bekogeld met vuurwerk

De brandweer van Assen is bekogeld met vuurwerk toen ze een brand wilde blussen aan de Schultestraat. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.

In de straat was brand uitgebroken in een kelderbox. Ook was er een vreugdevuur in dezelfde straat. Er is extra politie opgeroepen. Burgemeester Marco Out kwam ook naar de Schultestraat om poolshoogte te nemen.Bij de flat was veel rookontwikkeling. Een vrouw met een baby raakte in paniek en is uit haar woning gehaald door de politie.De hulpdiensten in Assen zijn eerder vanavond ook met vuurwerk bekogeld. In de Speenkruidstraat gooide een jongen vuurwerk naar de politie.