Welkom in 2019: gelukkig nieuwjaar!

Het is zover: 2019 is begonnen. RTV Drenthe wenst je namens alle medewerkers 'veul heil en zegen!'

Voor de brandweer in onze provincie was het een drukke oudejaarsavond. Vanuit de hele provincie kwamen meldingen binnen van brandjes. In Assen werd de brandweer zelfs bekogeld met vuurwerk.Een aantal honden en katten in Beilen beleefde juist een rustige jaarwisseling . Ze waren door hun baasjes naar het Drents Dierentehuis gebracht, om daar in alle rust Oud en Nieuw te vieren.Wil je vandaag na al het feestgedruis 2019 fris beginnen? Dan kun je meedoen aan een van de nieuwjaarsduiken die in Drenthe worden georganiseerd.