Toch rondrijdende zuipkeet in Annen ondanks dorpsfeest Ondanks het verbod reden jongeren toch met een zuipkeet door Annen (foto: RTV Drenthe/Petra Wijnsema) De feesttent werd druk bezocht (foto: RTV Drenthe/Petra Wijnsema) Jongeren vieren het nieuwe jaar in de feesttent in Annen (foto: RTV Drenthe/Petra Wijnsema)

In Annen hebben jongeren tijdens oud en nieuw toch rondgereden met een zuipkeet, terwijl er als alternatief een feest werd gehouden vlak buiten het dorp.

In ieder geval één keet reed een rondje door het dorp voor de jaarwisseling. “Dit moet gewoon blijven bestaan. Dit hoort bij Annen. We hebben het jaren zo gevierd en er is nog nooit echt iets misgegaan,” zegt één van de jongeren. Ongeveer twintig jongeren liepen achter de keet aan bij de verplaatsing door het dorp.



Het vervoeren van mensen in een rondrijdende keet of aanhanger is in de gemeente Aa en Hunze verboden. In de lokale krant werden strenge controles aangekondigd. Maar de jongeren hadden voor middernacht nog geen politie gezien.



Feest goed bezocht

Het alternatieve feest bestond uit een feesttent met vuurkorven ervoor en muziek bij het tankstation aan het begin van het dorp. Dat feest is goed bezocht. De feestdag begon om twee uur met carbid schieten. Volgens de organisatoren waren er zo’n 250 mensen verspreid over de dag en bij het aftellen. Na de jaarwisseling staken enkele bezoekers vuurwerk af in het aangrenzende weiland. Het feest is voor zover bekend verder gemoedelijk verlopen.

Een aantal jongeren pakte de fiets vlak voor de klok twaalf sloeg, om de familie gelukkig nieuwjaar te kunnen wensen.



De gemeente droeg 250 euro bij aan het carbid schieten en verder werd het feest betaald uit sponsoring van 25 bedrijven en donaties; bij de ingang van de feesttent stond een grote melkbus. Bezoekers werd gevraagd hier een bijdrage in te doen en daarna was het vrij drinken.

Wat de organisatoren betreft is het feest zeker voor herhaling vatbaar.