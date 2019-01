Deel dit artikel:













Gestolen dino’s duiken op in Vledder Leden van oudejaarsvereniging De Oliebol presenteren hun oudejaarsstunt in het centrum van Vledder (foto: RTV Drenthe/Petra Wijnsema)

Oudejaarsvereniging De Oliebol uit Vledder presenteerde om twee uur afgelopen nacht een Spinosaurus en T-rex die waren ontvreemd uit de voortuin van Dinoland in Zwolle. Hun oudejaarsstunt is daarmee geslaagd.

Na de diefstal op 19 december bestond het vermoeden al dat het ging om een oudejaarsstunt, omdat de ‘daders’ een bordje hadden achtergelaten in de voortuin.



Ongedeerd

De dieren leken op het oog ongedeerd. Dinoland had zijn zorgen uitgesproken of de dino’s wel heel zouden blijven; ze zijn gemaakt in de Filippijnen en zouden een waarde vertegenwoordigen van zo’n 10.000 tot 15.000 euro.



Hoe de leden van de oudejaarsvereniging de dino’s naar Vledder wisten te krijgen, willen ze niet zeggen. “Dat is geheim,” zegt bestuurslid Arjan Haveman van De Oliebol.



Terug naar huis

De dino’s worden op Nieuwjaarsdag aan de bewoners van Vledder gepresenteerd in het centrum. In overleg met Dinoland wordt daarna een datum geprikt waarop de dino’s weer teruggaan naar hun eigen stek.



De reacties van de ruim tweehonderd bezoekers van het feest, dat was georganiseerd rond de oudejaarsstunt, waren enthousiast. “Hartstikke mooi. Maar niet de allermooiste. Dat was die straaljager. Wel de één na beste oudejaarsstunt”, aldus een bezoeker.